Predsjednica HUBOL-a o novim mjerama: Čestitam političarima na 'zdravoj pameti'. Sad su se sjetili, kad umire i do 50 ljudi dnevno

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) Ivana Šmit komentirala je najavljene još strože protuepidemijske mjere. 'Mi smo mišljenja da su što se mnogih stvari tiče debelo okasnili. Situacija je sada takva da mi gasimo enorman požar', ocijenila je Šmit

'OK, nikad nije kasno za poduzeti određene korake, ali umrlo nam je po danu između 40 i 50 ljudi, što nije mala brojka. Ne znam kako to tako olako prihvaćamo da je to što nam se događa nešto normalno. Prepune su nam bolnice, a krivulje nam, nažalost, rastu po pitanju broja zaraženih ljudi, po pitanju broja hospitaliziranih pacijenata i po pitanju onih na respiratorima', opisala je Šmit za N1 stanje u bolnicama.