Pred novinare izašli svi oporbeni klubovi osim Bandićevog

U stanci sjednice zagrebačke Gradske skupštine pred novinare su izašli predsjednici svih oporbenih klubova gradskih zastupnika osim Kluba gradskih zastupnika Bandić Milan 365, a izjavu su dali i vladajući - predsjednik Kluba SDP-a i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović

Kaže da je Tomašević najavio da će se te naknade smanjivati, ali u Mostu žele da se one ukinu s obzirom na to da škole i vrtići "doslovno nemaju za WC papir".

Vezano za HDZ-ovu točku oko imenovanja dijela Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, Sladoljev je rekao da je to kršenje predizbornih obećanja ali da tu HDZ neće imati Mostovu podršku u zaštićivanju svojih kadrova.



Najavili su i da će podržati sve dobre prijedloge gradonačelnika, a među njima i preustroj gradskih ureda, iako je njihov prijedlog i da se ne spaja ured koji se bavi EU projektima jer se boje da će iskorištavanje iz EU fondova biti još slabije nego što je dosad, a dosad nije bilo dovoljno dobro.



Predsjednik Kluba gradskih zastupnika Domovinskog pokreta i Zelene liste Slaven Dobrović istaknuo je da gradonačelnik Tomašević s većinom u Skupštini ima jako veliku priliku a ujedno i golemu odgovornost promijeniti način upravljanja gradskim resursima te poručio da će imati njihovu podršku za promjenu načina upravljanja, jer su i oni bili njezini zagovornici.



"Kao oporba ćemo biti konstruktivni i suportivni za sve ono što smatramo dobrim, ali bit ćemo i kritičari kad god osjetimo nećkanje, nesigurnost i odgodu po pitanju mnogih važnih odluka koje stoje pred Gradskom upravom jer smatramo da su promjene iznimno bitne i imat će veliku refleksiju na cjelokupni život grada", istaknuo je Dobrović.

Poručio je da nisu za političko licemjerje "gdje će tražiti dlaku u jajetu", ali će podrobno pratiti kako se to odvija "odmicanje od klijentelističkih obrazaca upravljanja Gradom".

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a održali su konferenciju za novinare na kojoj su izvijestili o svom prijedlogu vezanom za imenovanje dijela Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga te o 13 amandmana koje su predložili na Tomaševićev prijedlog u ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a Ivan Račan rekao je da SDP ovaj mandat gradske vlasti - gradonačelnika i Gradske skupštine vidi "kao priliku da Grad Zagreb izađe iz teškog zadaha i grča korupcije i klijentalizma".



"Dugi period prethodne gradske vlasti završio je smrću gradonačelnika prije četiri mjeseca i lokalnim izborima. Ali, prije svega je smrt gradonačelnika očito u Hrvatskoj potaknula institucije da rade svoj posao i krenula su razrješenja slučajeva o kojima se pričalo godinama", rekao je Račan.

Istaknuo je i kako je glavni cilj preustroja gradskih ureda postići veću efikasnost njihovog rada i pružiti veću odgovornost prema javnosti, a to treba postići postavljanjem jasnih linija zapovijedanja kao i cijelim nizom drugih promjena koje je potrebno pravovremeno provesti - a to su, kaže, popraviti sustav javnih nabava, bolje upravljati gradskom imovinom, digitalizirati što se digitalizirati može i tako generalno gurati stvari naprijed.



Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) je za prvi aktualni sat na prvoj radnoj sjednici rekao kako misli da su bila relevantna pitanja zastupnika i poprilično jasni odgovori gradonačelnika, a za atmosferu na sjednici kaže da je "poprilično konstruktivna". Drago mu je da su vrlo brzo donijeli zaključak o stečajnom planu tvrtke TŽV Gredelj što im je omogućilo da ga brzo upute na ročište koje je bilo u tijeku te su time pokazali da su u stanju i na "izvanredne situacije".



Opovrgnuo je da je smanjenje plaće koje je zatražio demagogija, te objasnio kako je standard bio da gradonačelnik i predsjednik Skupštine imaju jednaku plaću, a kako to nije bilo tako, išli su na smanjenje plaće predsjednika Skupštine.

Smatra da gradonačelnik radi najsloženiji i najsveobuhvatniji posao u Gradu pa je zato predložio da koeficijent predsjednika Gradske skupštine bude nešto manji. Rekao je da je osnovica puta koeficijent plaća i da će njegova plaća biti manja od gradonačelnikove ali kad na to ide radni staž i olakšica poreza na djecu - bit će oko 19.000 kuna.

Klisović je istaknuo kako se radi red sukladno zakonu unutar platnih razreda te da se plaće smanjuju i pročelnicima i drugim rukovoditeljima unutar Gradske uprave.

Komentirajući što su predstavnici Mosta i Domovinskog pokreta najavili da će podržati većinu prijedloga Tomaševića te upitan hoće li to biti "široka koalicija", Klisović kaže da pozdravlja sve ono što vodi ka "objektivnom sagledavanju, analizi situacije i donošenju odluka u vlastitim redovima".

Za uhićenja kaže kako misli da se "klupko tek počinje raspetljavati", drago mu je da se u to konačno krenulo, a koliko će se to raspetljati, to ćemo, kako je rekao, vidjeti i jako pozorno pratiti.

"Sumnja se nadvila nad pravosuđe i tajming kada oni određene radnje rade, ali dok nemam konkretnih dokaza da je tome stvarno tako ja ću vjerovati da pravosudna tijela rade najbolje što mogu i da tajming ne definiraju prema političkim kriterijima", istaknuo je Klisović.