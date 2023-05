Prašnjak: Na prosvjed stiže 1500 medicinskih sestara iz cijele Hrvatske

'Od 14 tisuća liječnika koliko ih radi u javnom sustavu, velika većina nije dobila ništa, dobili su maksimalno 3 posto, to su oni koji imaju najveće plaće, oni koji su dobili 10 posto su specijalizanti i liječnici bez specijalizacije. Više od toga, čak 32 posto dobili su liječnici specijalisti pri domovima zdravlja koje smo izjednačili sa specijalistima u bolnicama. Govoriti da smo za 10 posto povisili svim liječnicima jednostavno nije istina', rekao je Dulibić i dodao da su medicinskim sestrama povisili od 3 do 5, 8 posto.

Prašnjak je otkrila da plaća medicinske sestre početnice iznosi oko 700 eura, dok starije medicinske sestre dobiju od 900 do 1000 eura.

'Mi prema postojećem zakonu o plaćama u javnim službama njima više njima ne možemo to povisiti. U izradi je novi zakon koji se priprema do 30. lipnja te dvije uredbe koje bi početkom iduće godine trebale riješiti kompletni sustav nakon 20 i nešto godina', kazao je Dulibić. Slijedi isplata regresa, a krajem rujna ponovno će se pregovarati o osnovici. Nakon toga, rekao je Dulibić, slijedi još jedan krug poreznog rasterećenja.

Naglasio je kako je u tijeku gransko kolektivno pregovaranje, a uredbom o koeficijentima i nazivima radnog mjesta došlo se do plafona u poslovima druge i treće vrste, tj. za prvostupnike i osobe sa srednjom stručnom spremom.

Snježana Krpeta, savjetnica ministra zdravstva za sestrinstvo, rekla je kako raspon plaće ovisi o mjestu rada, o odgovornosti i onome što netko radi.

'Ja sam prva koja zagovara da startna plaća srednje medicinske sestre i startna plaća prvostupnice mora biti veća kako bi privukli te sestre. Ne mogu sad određivati nekakve svote, sigurna sam da će nas ovaj put kako je krenuo ove zadnje dvije godine približiti europskim sestrama', rekla je Krpeta dodajući da se svojim položajem i plaćom približila medicinskoj sestri u Njemačkoj koja obavlja iste poslove. Krpeta je rekla kako niti jedna Vlada do sada nije uopće prepoznala da bi se taj rad trebao valorizirati i platiti.

'A još nešto bih napomenula, to su hrvatske sestre zaboravile, 2012. i 2013. godinu, kada je lošim odlukama tadašnjeg ministra i tadašnje vlade, pod tzv. sanacijom došlo do zabrane zapošljavanja medicinskih sestara u zdravstveni sustav. Mi smo imali velike probleme kod zapošljavanja i teško možete nadoknaditi gubitak', rekla je Krpeta prozivajući SDP-ovu vladu. Istaknula je kako je u to vrijeme najviše medicinskih sestara otišlo u Austriju i Njemačku.

Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, rekao je kako ministar Vili Beroš ne dolazi na većinu sastanaka koje imaju u ministarstvu, nego to obavlja državni tajnik.