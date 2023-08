Pozdravljanje susjeda i poznanika na ulici preduvjet za bolje zdravlje i dobro stanje

"Zdravo, volim te, hoćeš li mi reći svoje ime?" ("Hello, I love you, won’t you tell me your name?") možda je pretjerano otvoren pristup nekome na ulici, no stihovi slavnih The Doorsa svejedno u sebi nose nagovještaj mentalnog i fizičkog zdravlja.

Osobe koje dnevno pozdrave šestero drugih ljudi dobile su ocjenu 64,5 od 100 po Gallupovu Nacionalnom indeksu zdravlja i dobrobiti, a oni koji su uputili pozdrav jednom ili nijednom ocijenjeni su s 50 i 55.