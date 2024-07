Povlačenje Bidena zatražio veliki holivudski glumac: 'To nije isti čovjek!'

Clooney je u lipnju u Los Angelesu vodio donatorski skup, dva tjedna prije lošeg nastupa 81-godišnjeg predsjednika u debati s republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom.

"Strašno je to reći, no Joe Biden s kojim sam bio prije tri tjedna na prikupljanju novca nije isti Joe 'faca' Biden iz 2010.", napisao je Clooney u New York Timesu. "Nije bio čak ni Joe Biden iz 2020. Bio je isti čovjek kojeg smo vidjeli na debati."

"Je li bio umoran? Da. Je li bio prehlađen? Možda. No naši stranački čelnici trebaju nam prestati govoriti da 51 milijun ljudi nije vidio ono što je vidio", dodao je Clooney.