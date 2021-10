Povjerenstvo: Šveb uskladio postupanje sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je izrazilo mišljenje da je glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb prijenosom udjela u tvrtki RO.BA.GO, prijenosom upravljačkih prava i razrješenjem s mjesta direktora u tvrtki Mediahub uskladio svoje postupanje sa zakonom

No, s obzirom da je Šveb do imenovanja za glavnog ravnatelja HRT-a imao udjele u tvrtki RO.BA.GO, Povjerenstvo smatra kako on ne može osigurati nepristranost u odnosu na to društvo.

''Povjerenstvo, stoga, ukazuje dužnosniku da se, u slučaju budućeg stupanja u poslovne odnose između HRT-a i navedenog društva, kao i u slučaju poduzimanja potrebe aktivnosti u odnosu na već ranije sklopljene ugovore s tim društvom, izuzme iz svakog oblika poslovanja i odlučivanja o budućim ili već sklopljenim poslovnim odnosima te da na to isto ovlasti svog zamjenika ili drugog zaposlenika HRT-a '', navodi se u mišljenju.