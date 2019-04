U palači Herzer Gradskog muzeja Varaždin u utorak je svečano otvorena povijesna izložba 'Povratak u Vojnu krajinu' kojom se taj grad stavlja ne samo u nacionalni, već i u europski kontekst

'Jučer je cijeli svijet bespomoćno gledao kako gori Notre-Dame, simbol kršćanske Europe i kulture i svjetski spomenik svega što smo baštinili. Te Europe kakvu danas poznajemo vjerojatno ne bi bilo da u nekom kontekst nije bilo Vojne krajine, a Hrvatska će tu opet u budućnosti, a i trenutno, odigrati još jednu ključnu ulogu štiteći granice te Europe', kazala je zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica, koja je otvorila izložbu.

Tim izložbenim projektom naglašava se značaj Vojne krajine za povijesni razvoj Hrvatske. Naglašava se njezina uloga u obrani hrvatskih i europskih zemalja od prodiranja osmanske vojske na ovaj prostor, specifični način ratovanja krajišnika – mali rat odnosno gerila, važnost organizirane stalne vojske, udio krajišnika u njoj, svakodnevni život stanovništva na tom području te posebno značaj Varaždinskoga generalata u cjelokupnoj obrani s obzirom da je Varaždin, kao zapovjedno središte te tadašnji politički, upravni i društveni centar Hrvatskoga Kraljevstva, imao ključnu ulogu u organizaciji Vojne krajine.

Mesek: Nismo svjesni važnosti Varaždina kao središta Vojne krajine

Ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin Ivan Mesek rekao je da taj segment Varaždina možda ne poznajemo dovoljno.

'Nismo svjesni kolika je bila važnost Varaždina kao središta Vojne krajine i samog koncepta Vojne krajine, noviteti u ratovanju i organizaciji obrane cijele jedne kulture i civilizacijskog područja. To je izložba koja nije važna samo za Varaždin već i za Hrvatsku, ali i europsku baštinu', pojasnio je Mesek.

Autorica stručne izložbene koncepcije muzejska savjetnica Spomenka Težak značaj Vojne krajine usporedila je čak s Kineskim zidom i istaknula kako je na izložbi zastupljena građa iz brojnih hrvatskih i nekoliko inozemnih baštinskih ustanova. Na realizaciji izložbe sudjelovali su i kustosica Nataša Mihinjač iz Gradskog muzeja Varaždin te kustos Mislav Barić iz Hrvatskoga povijesnog muzeja.

Izložba je dio međunarodne znanstvene konferencije koju organizira Hrvatski institut za povijest pod nazivom The Golden Age of En'light'ened Troops and Small War / Zlatno doba lakih postrojbi i mali rat, na kojoj će se raspravljati o promjenama u načinu ratovanja koje su u 17. i 18. stoljeću revolucionirali upravo vojnici iz ovih područja.

Izložba 'Povratak u Vojnu krajinu' može se razgledati do 7. srpnja.