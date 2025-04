Potvrđena optužnica za tragediju u Novom Sadu

Viši sud donio je rješenje o potvrđivanju optužnice protiv kojeg postoji pravo žalbe Apelacijskom sudu u Beogradu, odnosno to rješenje nije pravomoćno.

Kako je ranije priopćilo tužiteljstvo, postoji opravdana sumnja da su predsjednik Povjerenstva za tehnički pregled radova Milutin S. i članica Povjerenstva Biljana K. od 25. ožujka 2024. do 5. travnja 2024. kršili zakon, druge propise i opće akte, zanemarili dužnost nadzora i na drugi način očito nesavjesno postupali u obavljanju svoje dužnosti, iako su bili svjesni da bi uslijed toga moglo doći do teže povrede prava drugih, pa je do takve povrede i došlo.