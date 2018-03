Potencijal za jačanje gospodarske suradnje predsjednica vidi u hrvatskom iseljeništvu u Argentini

U sklopu službenog posjeta Predsjednice Republike Hrvatske Republici Argentini, u Buenos Airesu je održan Argentinsko-hrvatski gospodarski forum, a sudionicima Foruma obratili su se hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović i ministar vanjskih poslova i bogoštovlja Republike Argentine Jorge Marcel Faurie.

Nadalje, za unaprjeđenje poslovnih odnosa između dviju država, ali i za očuvanje i razvoj veza Hrvata s Domovinom, predsjednica je istaknula značaj Argentinsko-hrvatskegospodarske komore (Camara Argentino Croata de industria y comercio) koja daje posebnu vrijednost ne samo gospodarskim, nego i ukupnim odnosima Hrvatske i Argentine. U tom smislu, pozdravila je potpisivanje Sporazuma o suradnji između Hrvatske gospodarske komore i Argentinsko-hrvatske gospodarske komore (Agreement ofCooperation between the Croatian Chamber of Economy and the Argentinian Croatian Chamber of Industry and Commerce).

'Vjerujem kako je hrvatsko članstvo u Europskoj uniji pridonijelo boljoj vidljivosti i imidžu hrvatskih proizvoda te da će se pojačati intenzitet robne razmjene naših država i povećati interes argentinskih tvrtki za uspostavom suradnje', kazala je predsjednica Grabar-Kitarović. Izrazila je nadu kako će tomu pridonijeti i Sporazum o pridruživanju između Europske unije i zemalja Mercosura (Brazil, Argentina, Paragvaj i Urugvaj), čiji sastavni dio je i Sporazum o slobodnoj trgovini, potpisivanjem kojeg će se otvoriti nove mogućnosti za trgovinu i jačanje gospodarske suradnje.

Na Argentinsko-hrvatskom gospodarskom forumu sudjeluje osamnaest hrvatskih tvrtki koje su spremne svoje proizvode, znanja, rješenja i usluge upregnuti na dobrobit naših društava, zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović.