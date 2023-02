Poštuju li se propisi kad je riječ o zaštiti od potresa u Hrvatskoj?

Loša gradnja, osobito u seizmički aktivnim područjima plaća se najvišom cijenom - ljudskim životima. Poštuju li se u Hrvatskoj postulati struke kada je riječ o zaštiti od potresa i koje su zamke samoobnove - u Dnevniku HTV-a govorio je prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu

'Velik broj stručnjaka koji dolaze iz Turske dobro poznaje probleme kojih je bilo u posljednjim potresima u Turskoj. S kojima je i naša javnost, kroz stručne časopise, dobro upoznata. Pokazalo se da je potres iz 1999. ukazao na upotrebu određenih materijala. Za izvršena uhićenja poduzetnika je sad kasno, da se ovo nije dogodilo ne bi nitko nikoga pozivao na razgovor. Kako se to moglo dogoditi? Znači da su postupci nadziranja bili loše organizirani, ili se nisu poštivali propisi ili ih nitko nije provodio, ako su manje građevine bile u pitanju. Nitko nije odgovarao tada jesu li zgrade sigurne za javnu upotrebu. Posebno jer su namijenjene za život, rad. A to je ono što mora biti najsigurnije svim građanima', naglasio je.

Objasnio je da svaka građevina ima svoj vijek trajanja.

'Tako se i projektiraju. Je li to 50 ili više godina, ovisi o građevini. No one se moraju redovito održavati. Kao što održavamo i neke druge proizvode koje imamo, ako želimo siguran promet, održavamo automobile. Tako bi i zgrade morale imati redovite preglede i taj način znamo u kakvom su stanju i jesu li prošle potrebne zahvate. Mi imamo veliko iskustvo sada i kod naše obnove, koja možda sporije ide. Imamo zgrade koje su zaštićene kulturnim dobrom pa se i tu traže načini kako neke stvari ubrzati. No moramo prihvatiti, ako imamo starije zgrade, one moraju dobiti neki oblik proteze', rekao je.

Rekao je da je 'dobro posložen jedan element'.