Poskupljuje struja, računi će biti veći već od ovog mjeseca

Novi ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić će najkasnije do 10. srpnja objaviti da električna energija za sve potrošače – i građanstvo i gospodarstvo, poskupljuje zbog podizanja naknade za poticanje obnovljivih izvora energije koju svi plaćamo na svojim računima.

Iako je riječ o vrlo nepopularnom potezu, poskupljenje je neminovno budući da za poticanje proizvodnje energije iz sunca i vjetra, biomase te drugih obnovljivih izvora, nedostaje puno novaca. Prijašnjih su godina 'obnovljivci' pretjerano nagomilani na elektroenergetsku mrežu, a njihova se, skuplja proizvodnja, potiče ovom naknadom, kao i obavezom da svi opskrbljivači energije – HEP, RWE, GEN-I i drugi, kupuju i skuplju energiju proizvedenu na 'zeleni' način te je dalje prodaju svojim potrošačima.



Država je dužna, po visokim cijenama, otkupiti svu energiju koju »obnovljivci«, najviše vjetroelektrane, proizvedu, za što samo u prvih šest mjeseci ove godine, doznaje Novi list, nedostaje 90 milijuna kuna. To znači da ni poskupljenje naknade na 7,5 lipa neće biti dovoljno da bi se namaknulo isto tako dovoljno novaca za povlaštene proizvođače energije. Znači li to da će već najesen doći do novog poskupljenja, nije poznato, no zasad se prvenstveno traže modeli da se teret ovog poskupljenja što prije olakša gospodarstvu.