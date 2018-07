Posebna regulacija prometa: Danas se vozimo i parkiramo besplatno, ali pripazite na ove poremećaje

Fantastičan uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji slavit će se danas diljem Hrvatske, ali uz posebnu regulaciju prometa

Raspored posebne regulacije prometa: 16. srpnja od 6 do 22 sata zauzima se šljunčano parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma radi parkiranja većeg broja autobusa, od 11 do 18 sati obustavit će se tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića, Savskom od Vodnikove i Frankopanskom do Ilice, Ilicom od Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom od Draškovićeve do Trga bana Josipa Jelačića i Praškom od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora, od 12 do 17 sati obustavit će se sav promet u zoni kojeg omeđuju ulice Kaptol, Degenova, Ilirski trg, Gornji grad i Streljačka na sjeveru, Medulićeva ulica na zapadu, zeleni val

Hebrangova - Klaićeva na jugu i Ribnjak - Palmotićeva na istoku,16. srpnja moguće je i obustavljanje prometa svih vozila u vrijeme prolaska nogometne reprezentacije zelenim valovima Boškovićeva – Hebrangova - Klaićeva u pravcu zapada i Žerjavićeva – Trenkova - Hatzeova u pravcu istoka.