Poljski predsjednik odbio imenovati 46 novih sudaca: 'Pokoravaju se zlim šaputanjima'

Poljski predsjednik Karol Nawrocki je u srijedu odbio imenovati 46 novih sudaca, što predstavlja eskalaciju njegovog sukoba s liberalnom vladom premijera Donalda Tuska
Nawrocki je u objavi na društvenoj platformi X optužio suce koje je nominirala vlada da dovode u pitanje pravni i ustavni poredak Poljske te da se pokoravaju 'zlim šaputanjima ministra pravosuđa'.
'Ako je imenovanje posebno pravo predsjednika, on također može odbiti to imenovanje', napisao je.
Do spora je došlo usred pokušaja ministra pravosuđa Waldemara Zureka da poništi izmjene pravnog sustava koji je uvela prethodna desničarska vlada predvođena nacionalističkom strankom Pravo i pravda (PiS).
PiS se neprestano sukobljavao s Europskom unijom, koja je smatrala da je ugrožena neovisnost poljskog pravosuđa.
Iako je Nawrocki, kritičar EU-a, službeno nestranački predsjednik i nije član PiS-a, protivi se naporima da se ponište ranije reforme.
Glasnogovornik vlade Adam Szlapka je kazao da je Nawrocki prekoračio svoje ovlasti odbijanjem imenovanja.
Bivši predsjednik poljskog ustavnog suda Andrzej Zoll je predsjednikovo odobravanje sudaca također nazvao pukom formalnošću.
Šef države nema pravo prosuđivati imenovanja, kazao je Zoll za portal Onet.