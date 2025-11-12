Poljski predsjednik odbio imenovati 46 novih sudaca: 'Pokoravaju se zlim šaputanjima'

Nawrocki je u objavi na društvenoj platformi X optužio suce koje je nominirala vlada da dovode u pitanje pravni i ustavni poredak Poljske te da se pokoravaju 'zlim šaputanjima ministra pravosuđa'.

'Ako je imenovanje posebno pravo predsjednika, on također može odbiti to imenovanje', napisao je.

Do spora je došlo usred pokušaja ministra pravosuđa Waldemara Zureka da poništi izmjene pravnog sustava koji je uvela prethodna desničarska vlada predvođena nacionalističkom strankom Pravo i pravda (PiS).