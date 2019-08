Policija objavila detalje; tijekom pljačke sat vremena tukli 80-godišnjaka, tri mjeseca kasnije preminuo je u bolnici

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad tri državljana Republike Srbije (48,31,53) radi osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništvo sa smrtnom posljedicom te su o provedenom istraživanju izvijestili na službenim internetskim stranicama

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni početkom ožujka 2019. godine iza ponoći na području Trešnjevke došli u kuću gdje odvojeno, svaki u svom stanu, stanuju dvojica braće (80,78) za koje su osumnjičeni, kroz poznanstvo s osobama sumnjivog ponašanja, od ranije imali saznanja da stariji brat posjeduje veće novčane iznose.

Tom prilikom osumnjičeni 53-godišnjak je, prema ranijem dogovoru s ostalom dvojicom, ostao u dijelu kuće u kojem stanuje 78-godišnjak zadržavajući ga u tom prostoru kako ne bi mogao upozoriti brata o tome što se događa. Za to vrijeme, druga dvojica osumnjičenih otišla su do stana starijeg brata, pozvonili i ušli s namjerom da se domognu njegovog novca. Po ulasku u stan zadali su mu više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, a potom u potrazi za novcem ispremetali stvari po kući. Unutar jednog sata, u vremenu od ponoći do jedan ujutro, osim što su ga tjelesno ozljeđivali, ujedno su ga i vezali uporni u namjeri da pronađu novac u čemu su, na kraju i uspjeli. Za sada se još uvijek radi o neutvrđenoj količini novca.