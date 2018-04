Policija bi zabranila tranzit kamiona kroz Osijek

Dok bi osječka policija zabranila tranzitni teretni promet kroz Osijek, to ne smatraju dobrom idejom u gradskoj upravi. Veća sigurnost postigla bi se, nabrajaju dalje u policiji, i kada bi u gradu na Dravi bilo više semafora sa simbolima za bicikliste

To pak u osječkoj gradskoj upravi ne smatraju dobrom idejom. Postavljanjem zabrana, tvrde iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu kojim predsjeda pročelnik Siniša Gregoran, nastao bi veći problem na ulazima u grad jer bi se tada morala izgraditi i okretišta.

'U samom gradu nismo zamijetili veći broj tranzitnih teretnih vozila osim, povremeno, našeg domicilnog prijevoznika Ricarda, koji iz Darde prolazi Biljskom cestom i Trpimirovom do obilaznice pa do svojeg sjedišta u Osijeku na Strossmayerovoj ulici kod Plodina', smatraju osječki gradski oci.

Stanjem sigurnosti u prometu nije zadovoljan načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece. Požalio se na prošloj sjednici gradskim zastupnicima kako je policija lani u Osijeku zabilježila 992 prometne nesreće, u kojima je pet osoba izgubilo život.

Kako bi se smanjio broj prometnih nesreća, policija je između ostaloga zatražila postavljanje semafora sa oznakama za bicikliste.

'Mislimo da ovaj problem nije alarmantan, no bez obzira na to, u sljedećem razdoblju prići će se postupnoj zamjeni kompletnih pješačkih lanterni pješačko-biciklističkim. No i tom će prilikom pješaci i biciklisti istovremeno prelaziti kolnik, a sigurnost sudionika u prometu neće se ništa više povećati u odnosu na dosadašnje stanje', odgovaraju iz Grada.