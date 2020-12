Pojedini liječnici koji rade s oboljelima od koronavirusa dobili i do 20 posto manju plaću, to je uvredljivo

Iz Hrvatske liječničke komore u subotu su ocijenili duboko uvredljivim što je dio liječnika koji rade s oboljelima od covida-19 ovih dana dobio manje plaće

"Hrvatska liječnička komora ima saznanja da je dio liječnika koji rade s oboljelima od covid-19 ovih dana dobio manje plaće. Naime, plaće za studeni za veći broj liječnika raspoređenih na rad u covid bolnice ili odjele nerijetko su obračunate značajno manje no njihova prosječna mjesečna primanja. Negdje to smanjenje ide i do 20 posto", izvijestili su iz HLK.

Istaknuli su i da birokratsko pojašnjenje kako se radi o manjem broju sati ne mogu prihvatiti kao pravedno jer je dobro poznato da se u osobnoj zaštitnoj opremi, koja je obvezna u liječenju oboljelih od covida-19, ne može raditi uobičajenu radnu satnicu kakvu hrvatski liječnici inače dnevno i mjesečno ostvaruju.