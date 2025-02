'Pogođeni smo 19 puta od jutros. Muž broji, a ja pijem tablete. I onda me probudi i kaže: 'Pa, jesi li brojila?'

Sa skepsom prema primirju na terenu suočili su se i CNN-ovi novinari razgovarajući s vojnicima i stanovnicima u istočnoj Ukrajini.

Ako i dođe do primirja, pitanje je može li se ono održati. Hoće li Rusija iskoristiti prekid vatre da se ponovo opremi i napadne? Hoće li Moskva uopće htjeti primirje, s obzirom na to da brzo osvaja teritorije? Hoće li saveznici nastaviti pružati jednaku vojnu pomoć Ukrajini ako budu smatrali da bi diplomacija mogla dovesti do toga da oružje utihne?