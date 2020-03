Pogledajte ovu snimku potresa: Neobična pojava tek koji trenutak prije najjačeg udara u Zgrebu

Nakon nedjeljnog razornog zagrebačkog potresa pojavile su se nadzorne snimke s pojedinih zgrada koje prikazuju trenutak samog najjačeg udara u 6.24. Na jednoj od njih vidi se zanimljiva reakcija mačaka nekoliko sekundi prije udara. Slična pojava snimljena je i za velikog potresa u Albaniji prošle godine

Upravo je pomoću vodozemaca, konkretno žaba, dokazano to da životinje predosjećaju potres. Naime 2009. stanovnici L'Aquile u Italiji primijetili su da su žabe napustile svoju baru danima prije udara potresa. Rezultati studije objavljeni su u časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health, a pokazuju da stijene u Zemljinoj kori pod pritiskom ispuštaju nabijene čestice koje reagiraju s podzemnim vodama.

Međutim svaki od ovih slučajeva bio je anegdotalan. Veliki potresi su toliko rijetki da je okolnosti u kojima se odvijaju gotovo nemoguće detaljnije istraživati. No slučaj u L'Aquili bio je drugačiji. Naime biologinja Rachel Grant je u vrijeme neposredno prije potresa ondje provodila istraživanje kolonije žaba za svoju doktorsku disertaciju.

'Bilo je to vrlo dramatično', prisjetila se Grant i dodala: 'Od 96 žaba, populacija je pala gotovo do nule u samo tri dana.'

Biologinja je svoja promatranja objavila u časopisu Journal of Zoology, a nakon toga NASA je kontaktirala s njome. Znanstvenici američke svemirske agencije već dulje vrijeme istražuju kemijske promjene koje se zbivaju u stijenama pod ekstremnim pritiskom. Zanimalo ih je mogu li se one povezati s masovnim egzodusom žaba. Njihova laboratorijska istraživanja pokazala su ne samo da se one mogu povezati, već i da Zemljina kora izravno utječe na kemiju bara u kojima su žabe u to vrijeme živjele i razmnožavale se.