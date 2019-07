Poduzetni entuzijasti: Predstavljamo ljude i projekte koji su na natječaju Europske komisije dobili 1,2 milijuna eura

U sklopu priprema za uvođenje kurikularne reforme, ravnatelji i nastavnici svih škola u Hrvatskoj podvrgnuti su intenzivnim edukacijama i potaknuti na trajni profesionalni razvoj. Neke od njih nije trebalo osobito poticati jer su oni davno - uz entuzijaste iz redova akademske zajednice i rijetke predstavnike lokalne vlasti - preuzeli inicijativu u nastojanju da svim sudionicima obrazovnog procesa oplemene vrijeme provedeno u učionicama. Predstavljamo pet projekata koji su na natječaju Europske komisije ukupno osigurali gotovo 1,2 milijuna eura

Natječaj je raspisala Europska komisija u listopadu 2018. godine, a on obuhvaća aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za pojedince, aktivnosti suradnje za inovacije i razmjenu dobre prakse te aktivnosti podrške reformi politika, objašnjavaju za tportal iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

'Inicijativa u projektu MERIA došla je iz potrebe da se matematika poučava na zanimljiviji i efikasniji način da bi učenicima dulje trajalo stečeno znanje te kako bi vidjeli stvarnu korist i ulogu matematike u vlastitom životu. Drugim riječima, naš je cilj da matematika učenicima bude smislena, a ne samo kao 'neke formule kojih se ne sjećamo'. Da bismo to postigli, promoviramo istraživački usmjerenu nastavu u kojoj učenici poput znanstvenika preispituju, analiziraju, postavljaju hipoteze, dokazuju i otkrivaju ciljana matematička znanja. Okvir koji koristimo temelji se na dvije teorije poučavanja, Teoriji didaktičkih situacija i Realističnom matematičkom obrazovanju, pri čemu smo na projektu kao partnere imali svjetske stručnjake u primjeni tih teorija te smo izradili praktični vodič za nastavnike ', navodi Bašić za tportal.

Matija Bašić , docent na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, ujedno voditelj projekta TIME, navodi da je on zapravo nastavak uspješnog trogodišnjeg projekta pod imenom MERIA (Mathematics Education - Relevant, Interesting and Applicable), a koji je na jednom od prethodnih natječaja dobio oko 260.000 eura i upravo se privodi kraju. Oba projekta bave se matematičkim obrazovanjem na razini srednje škole za opću populaciju - u programima koji imaju barem tri sata tjedno matematike.

Konkretno, istraživački bogate situacije u razredu implementiraju se u obliku scenarija - opisa nastavne situacije s detaljnim uputama za učenike i nastavnike - a u projektu ih je razvijeno šest. Uz to su intenzivno radili s nastavnicima koji su prošli njihov ciklus radionica kako bi se pripremili za drugačiji način rada te će na isti način provoditi cikluse i nakon završetka projekta MERIA.

'Ono što smo uočili to je da nastavnici imaju veliki entuzijazam i potencijal za uvođenjem promjena, ali osjećaju da nemaju dovoljno vremena, znanja i samopouzdanja da sami uvedu promjene. To se ističe u kreiranju novih nastavnih materijala, a posebno novih oblika rada s učenicima. U projektu TIME želimo istražiti u kojoj mjeri grupa nastavnika iz jedne škole može samostalno formulirati, pratiti i unaprijediti vlastite ideje za poboljšanje uvjeta i ishoda u svojim učionicama. Teorijsku podlogu za to crpimo iz prethodnog projekta, ali i iz japanske metode pod imenom Lesson study. Zanima nas može li se metoda uspješno primijeniti na razini srednje škole u europskom kontekstu (tj. u partnerskim državama Danskoj, Nizozemskoj, Sloveniji i Hrvatskoj). Kao fokus želimo zadržati implementaciju istraživački usmjerene nastave, ali također istražiti na koje načine možemo osnažiti nastavnike za samostalan dizajn istraživački bogatih situacija (scenarija)', obrazlaže Bašić.

Naposljetku, važno je naglasiti da konzorcij od 12 partnera za MERIA, tj. 14 partnera za TIME, dijeli ukupni iznos kako bi se realizirale razne aktivnosti u sve četiri partnerske države.

CARNET: 318.000 eura za 'DOTS... Development of transversal skills in STEM'

Jedna od malobrojnih ustanova u Hrvatskoj koja je ostvarila punopravno pravo sudjelovanja u projektima EU-a kao partner godinama prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET vrlo je uspješna u povlačenju sredstava iz fondova EU-a te je od 2000. godine do danas ugovorila ukupno 31 projekt u iznosu od 53,73 milijuna eura.

DOTS je nastao u suradnji CARNET-a i Tvornice znanosti, a kao projektni partneri sudjeluju Srednja škola Jelkovec iz Hrvatske, ATIT BVBA iz Belgije, DOREA educational institute iz Cipra, Ellinogermaniki Agogi i Ellinikh Enosh Dhmosiografon Episthmhs iz Grčke, Science center Netzwerk te Pedagogische hochschule Wien iz Austrije.