Podržava ih 1,2 posto birača, a primili više donacija nego sve stranke zajedno. Imaju i misterioznog rekordera

Iako HNS prema posljednjem Crobarometru uživa potporu tek 1,2 posto birača, u prošloj su im godini građani i tvrtke donirali nevjerojatnih milijun i pol kuna. Iznos donacija koje je ova stranka dobila premašuje ukupan zbroj donacija koje su dobile sve parlamentarne stranke, uključujući HDZ, koji ima oko 200 tisuća članova. HNS se može pohvaliti i najvećom pojedinačnom donacijom od 150 tisuća kuna

U prošloj godini primili su 1.561.900 kuna donacija. Usporedbe radi, HDZ je u 2018. godini primio 654 tisuće kuna od svojih donatora, a SDP 137 tisuća kuna. Stranka Milana Bandića širokom rukom donatora uprihodila je 241 tisuću kuna, Most 11 tisuća, Živi zid 40 tisuća kuna, a SDSS ravno nula kuna.

Tvrtka Stojanovski d.o.o. povukla je i sredstva iz fondova Europske unije, i to preko programa Ministarstva gospodarstva e-impuls . Sredstva su namijenjena razvoju i širenju tvrtke, a projekt koji su prijavili 'težak' je 450.614 kuna, dok je od toga 300 tisuća kuna bespovratnih sredstava.

No glavni tajnik HNS-a Srećko Ferenčak bio je razgovorljiviji. Kaže da Stojanovski nije član stranke, ali da, kao i ostali donatori, očito prepoznaje njihovu politiku. 'To je sve na osobnoj razini i povjerenju ljudi. Nitko tko je dao donaciju nije nepoznat nekome od naših članova', kaže nam i negira da je itko iz stranke u poslovnim vezama s njima ili bilo kojim drugim donatorom.

On nam je samo kratko poručio kako nema komentara.

Naglašava kako, prema zakonu, donacije tvrtki ne smiju premašiti 200 tisuća kuna. Pitamo ga koja je tajna njihovog uspjeha i kako to da imaju više donacija od svih parlamentarnih stranaka zajedno.

'Valjda ljudi ne rade, to morate njih pitati. Ja molim, prosim, kumim, nagovaram. Svi to radimo, to je angažman svih članova stranke', otkriva nam Ferenčak tajnu milijunskog iznosa donacija.