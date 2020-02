Podgorica: Masovni prosvjed u režiji Srpske pravoslavne crkve

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Podgorici na najvećem dosadašnjem prosvjedu protiv crnogorskog zakona o vjerskim zajednicama, za koji srpska Pravoslavna Crkva tvrdi da je usmjeren protiv nje i njezine imovine.

No vlasti kažu da zakonom kane dovesti u red evidenciju.

Predsjednik Milo Đukanović, koji je kao predsjednik ili premijer na vlasti bez prekida od 1990., optužuje Srbiju i Rusiju da koriste vjeru kako bi u njegovoj zemlji 'pomutili vodu'.

Početkom devedesetih Đukanović je bio stalni saveznik Beograda, no do kraja desetljeća doveo je Crnu Goru do neovisnosti.