Počeo puhati jak sjeverac u Zagrebu, Zagorju i Međimurju prijeti tuča

'U nedjelju će biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer naoblačenje uz mjestimične pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a poslijepodne i navečer će naglo zapuhati umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33°C, a navečer osjetno hladnije0, prognozirao je Božarov.

Promjena vremena se bliži, postoji opasnost i od tuče, zbog čega su preventivno upaljeni generatori za obranu od tuče pomoću srebrovog jodida, potvrdio je predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske, Josip Salatko.

'Generatore smo upalili u 13:30 sati i bit će upaljeni do 16:30 sati. Teško je predvidjeti gdje će točno biti kiše, pljuskova, grmljavinskog nevremena ili eventualno tuče, jer se situacija mijenja svako malo. Opasni oblaci se trenutno pojavljuju nad Austrijom, pa nestaju, pa se pojave novi... Za sad glavnina ide prema Mađarskoj, no, pitanje je koliko će skrenuti kad se pojave novi i kad zapuše sjeverac. U svakom slučaju, najizglednije je da su jači pljuskovi i nevrijeme mogući na rubnim, sjevernim dijelovima Zagorja i Međimurja, dok je isto tako moguće da u podsljemenskom dijelu Zagorja uopće neće biti čak niti kiše. Danas je to uistinu teško prognozirati s obzirom na situaciju koja se brzo mijenja', rekao je Salatko.

Ipak, kaže, ono što je najizglednije jest da nas čeka umjeren pa čak i jak sjeverni vjetar.

'Taj pred-frontalni sjeverac mogao bi biti vrlo jak i on bi čak, bojim se, mogao napraviti više štete u Zagorju, nego sama tuča, za koju se, kao i svaki put, nadam da će nas zaobići', kaže Josip Salatko.