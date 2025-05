Pljušte reakcije na snimku koja je procurila sa sastanka DP-a. Evo što kažu Penava, HDZ...

Predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava komentirao je danas u Borovu tekst Jutarnjeg lista koji je objavio kako ima snimke sa sastanka DP-a u kojem Penava govori o sklapanju koalicije s HDZ-om pri čemu Plenkovića "nitko ništa nije pitao".

"Plenkovića zapravo nitko nije ništa ni pitao, on je na to morao pristati ukoliko je htio biti premijer", citira Jutarnji riječi Ivana Penave, predsjednika Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara, kojima je članovima stranačkog ogranka u Vukovaru objasnio kako je, po njegovom viđenju, došlo do koalicije DP-a i HDZ-a za predstojeće lokalne izbore u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji.