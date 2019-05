I Plenković se uključio u svađu: Stupanj primitivizma koji Most pokazuje je kontinuitet

Svađu Gordana Jandrokovića i Nikole Grmoje, koja se zbila sinoć u Saboru, kratko je komentirao premijer Plenković u petak nakon sjednice Vlade

'Stupanj primitivizma koji Most pokazuje na svakoj iole živahnijoj raspravi je kontinuitet. To najbolje govori o njima, ljudi to vide', rekao je Plenković nakon sjednice Vlade.

Podsjetimo, nova svađa HDZ-a i Mosta krenula je jučer, nakon što je Most ljutito reagirao na činjenicu da je vladajuća većina glasala protiv proglašenja isključivog gospodarskog pojasa.