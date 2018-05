Plenković zasad uvjerio partnere u poštenje Martine Dalić; Pupovac: Treba otkloniti kontaminirana mjesta

Kolicijski partneri nakon sastanka s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem dali su povjerenje potpredsjednici Vlade Martini Dalić. Barem zasad. Za nekoliko dana imat će još jedan sastanak, a Milorad Pupovac je kazao kako će tražiti detektiranje 'kontaminiranih mjesta u cijelom procesu'

Dalić očito i dalje uživa povjerenje koalicijskog partnera vladajućih Radimira Čačića. On je izlazeći iz zgrade Vlade kazao kako bi postupio isto kao i ona.

'Da se to dogodilo meni, na potpuno isti način i s istim ljudima, plus, minus dva, napravio bih to isto. To može biti koruptivno i kriminalno, a može biti potpuno zakonito', kazao je Čačić novinarima.