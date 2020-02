Plenković tvrdi da se ciljano udara na HDZ-ovce koji ga podržavaju: 'Ako ih do 15. 3. ne bude bar 20, onda...'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sastanak s predsjednikom gradskog HDZ-a Andrijom Mikulićem oko GUP-a Zagreba, a komentirao je i uzorak po kojem se otkrivaju pojedinosti o imovinskim karticama i imovini njegovih ministara

'Bit vlasti je da unapređuje razvoj države, županije, gradova i općina i ako ti dokumenti omogućuju razvoj onda je to vjerojatno korisno.'

Na pitanje znači li to da HDZ ide u smjeru podrške GUP-u odgovara da HDZ ima nekoliko amandmana i da će sve reći nakon sastanka. Ne vidi da se bilo što neobično događa po pitanju nacionalne suradnje s Milanom Bandićem, javlja N1.

Za inicijativu SDP-a o referendumu za smjenu Milana Bandića kaže: Kada budu izbori neka ljudi biraju one za koje misle da će najbolje voditi grad.

S ministrom Olegom Butkovićem nije razgovarao o sredstvima koje je Butkovićev otac dobio od Ministarstva turizma, a potvrdno je odgovorio na pitanje misli li da se češljaju ljudi koji su njemu dali podršku.

'To je jasno kao dan. Kujundžić da potporu u Imotskom više nije ministar, Krstičević, Butković, Filipović, Barbarić, vjerojatno će slijediti još. Ako do 15.3 ne bude još barem dvadeset takvih onda ću tim grupacijama i stožerima dati kritiku da je to malo.'

Plenković smatra da nisu to samo interni, unutarstranački obračuni i da ima onih koji na tome rade, ali ne zna tko.