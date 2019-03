Plenković priznao da ne može jamčiti nabavu borbenih aviona u ovom mandatu

Premijer Andrej Plenković komentirao je niz aktualnosti. Od situacije u brodogradilištima, preko izbora za Europski parlament do NATO-a i nabavke borbenih aviona

To što prvi plan restrukturiranja nije bio održiv nije pitanje za Vladu nego za one koji su ga radili. Dokazali smo našu predanost brodogradilištima. Bilo je više kompanija koje su dolazile u data room i ostao je jedna potencijalni partner i ponuda za plan restrukturiranja, to smo već objasnili kakav bi bio utjecaj na porezne obveznike", rekao je premijer za N1 i dodao da treba biti spreman na sve opcije. Ističe kako u četvrtak nisu čekali odluku suda o 3. maju da bi donijeli svoj stav.

Komentirajući predstojeće izbore za Europski parlament rekao je da se za promidžbu i kampanju ne koristi novac iz proračuna nego sredstva stranaka. "Kao najsnažnija i najodgovornija stranka želimo da kampanja bude vidljivija, ako nemate sredstava nema tog načina da ljudi u širem smislu vide koje su to teme", rekao je. Misli kako u Hrvatskoj proporcionalno imamo najmanje sredstava za promidžbu što povezuje s niskom izlaznosti na izbore za Europski parlament.