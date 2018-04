Plenković o Stieru: Neka on odgovori na koga je mislio ako je toliko dovitljiv

Nakon gotovo tri sata zasjedanja završilo je Predsjedništvo HDZ-a, a novinarima se obratio predsjednik te stranke Andrej Plenković. Komentirao je odnose s HNS-om, ali i izjavu stranačkog kolege Davora Ive Stiera.

Plenković je nakon sjednice Predsjedništva kazao kako nije vidio izjavu koju je Davor Ivo Stier dao uoči sastanka vrha HDZ-a. Kada su mu novinari prepričali što je Stier rekao i upitali da li se prepoznao u njegovim riječima, Plenković je odgovorio: 'Neka vam on odgovori na koga je mislio ako je tako dovitljiv.'

No, dao je do znanja da neće biti snakcija za one koji neće glasati za ratifikaciju konvencije. 'Vidim da svi očekuju neke penalizacije i kazeni progon. HDZ je demokratska stranka. Svima koji imaju neki strah... Vlada je pojasnila ono što jedan dio biračkog tijela u Hrvatskoj smatra problematičnim', poručio je Plenković.

Iako se danas očekivao sastanak sa predsjednikom HNS-a Ivanom Vrdoljakom, do njega će doći kada se Vrdoljak vrati u Hrvatsku. Podsjetimo, odnosi u koaliciji između HDZ-a i HNS-a napeti su zbog izbora voditelja Ekspertne radne skupine. Dok bi Plenković i HDZ na tom mjestu voljeli vidjeti državnog tajnika Matka Glunčića, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak uz podršku HNS-a njegovo imenovanje odbija.

'Nije to tema koja bi trebala zabrinjavati vas i javnost i uzbrukavati duhove. Ima nekih prijepora, a moj cilj što se tiče obrazovanja je drugačiji, on je uključiv i da konsenzusom napravimo što bolje kurikule i nastavne programe', kazao je Plenković.