Plenković o pregovorima u Bruxellesu: Moj je dojam da se krećemo prema dogovoru

Tri dana čelnici europskih država pregovaraju u Bruxellesu oko višegodišnjeg financijskog okvira i fonda oporavka, no dogovora zasad nema. Ako je suditi prema izjavi premijera Andreja Plenkovića, koji se poslijepodne ponovno vraća u Bruxelles, on je optimističan oko dogovora

'Najbitnije je da je opći dojam da se polako krećemo prema dogovoru, a s aspekta Hrvatske i EU to je dobro. Dogovor podrazumijeva određene kompromise. Važno je da članice pošalju poruku, i to građanima svojih država, gospodarstvu i treće poruka prema financijskim tržištima. Svi očekuju signal nakon ovog vijeća. Nikada više novaca nije bilo na stolu i različite zemlje pristupaju različito', sumirao je Plenković tri dana razgovora u Bruxellesu.

'Trebamo izbjeći sukobe i odraz nepovjerenja. Posto to jedno ozračje nepovjerenja između zapadnih i istočnih, te između sjevernih i južnih članica. Naravno da je to najviše određeno onime tko najviše uplaćuje i tko su najveći korisnici. Dvije teme koje su bile bitne je mehanizam upravljanja, a drugo je pitanje vladavine prave. On se ovdje odnosi na mehanizme koju su vezani za zaštitu proračuna Europske unije. Smatramo da taj prijedlog koji nije nov treba biti takav da svi znamo o čemu se radi i na koji način se moramo pridržavati načela', rekao je Plenković.