Plenković iz Bruxellesa: Nizozemska pozicija je loša, ne razvodnjavati ideju o paketu za oporavak

Ideja da se snažno i brzo odgovori na ekonomske posljedice koronakrize velikim paketom koji uključuje bespovratnu pomoć i povoljne zajmove vrlo je kvalitetna i njezino razvodnjavanje ne bi bilo dobro, izjavio je subotu u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković

"Cijeli smisao ideje o 500 milijardi eura bespovratne pomoći i 250 milijardi kroz povoljne zajmove bio je dati snažan i brz odgovor odmah, kako bi se ubrzao ekonomski oporavak i ako se iz nekog razloga, poput ovoga, to pokuša razvodniti, onda to više nije to", rekao je Plenković uoči početka nastavka samita.

Plenković je rekao da u nastavku samita očekuje novi prijedlog predsjednika Europskog vijeća i novi početak pregovora.

"Vjerujem da će većina članica učiniti napor da se dođe do dogovora, a ne mogu reći sa sigurnošću hoće li neke zemlje ostati na svojim čvrstim stajalištima", rekao je Plenković.