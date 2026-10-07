Plenković o BiH nakon izbora: ‘Sada treba smjesta prionuti na reforme'

'Meni je prije svega drago da su ovi opći izbori u BiH organizirani na kvalitetan, transparentan način, po novim tehničkim pravilima koja su, čini se, unaprijedila proces glasovanja , što svakako treba pozdraviti. Posebno me veseli da je gospođa Darijana Filipović kao kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine, sestrinske stranke HDZ-a u Republici Hrvatskoj, ostvarila tako uvjerljivu pobjedu', istaknuo je Plenković.

Govoreći za HRT , hrvatski premijer Andrej Plenković, iz Splita je, sa samita MED9, pojasnio je što će novo vodstvo značiti za stabilnost BiH i njen europski put.

Dodao je kako se nada da će 'anomalija', koja se dogodila četiri puta s Komšićem, u budućnosti više neće događati.



'Nastavit ćemo to i dalje stavljati u prvi plan u svim međunarodnim forumima. To sam rekao i danas na sastanku po pitanju izbornoga zakona da jednostavno Hrvati ne strepe hoće li će drugi narod na području Federacije birati njihovog predstavnika. Surađivat ćemo vrlo blisko. Drago mi je da smo u protekle četiri godine imali odličnu suradnju s gospođom Borjanom Krišto, predsjedateljicom Vijeća ministara. Ostvaren je čitav niz velikih zajedničkih infrastrukturnih projekata, od mostova koji su se izgradili, energetske suradnje. Ogromna ulaganja sa strane različitih resora Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini pokazuju rezultate', naglasio je Plenković.



Osvrnuo se i na financijsku pomoć koju Hrvatska daje Hrvatima u BiH. Rekao je kako se u posljednjih 10 godina ona višestruko povećala, što je, smatra, strateški dobro.



'Ako gledate samo tri referentna velika vidljiva projekta za hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini - to je Hrvatsko narodno kazalište koje Vlada financira, hrvatsko obrazovanje, jedino sveučilište na hrvatskom jeziku u Mostaru, kojem također dajemo potporu, i Klinički bolnički centar u Mostaru, ne samo za Hrvate nego za sve koji gravitiraju u tom centru, su samo dio brojnih projekata iza kojih hrvatska Vlada i država stoji. Takva politika ima očito efekte, ljudi to prepoznaju, i mi smo u tome itekako, u tom smislu, itekako zadovoljni. Čestitke svima koji su dobili mandat', rekao je Plenković.



Na kraju se osvrnuo na europski put BiH koji je posljednjih godina bio usporen zbog neprovođenja potrebnih reformi.

'Mi ćemo sa svoje strane pomoći. Želimo da se dinamika proširenja odvija prema zaslugama svake od zemalja. Postoji nekoliko uvjeta koji iz niza razloga nepostojanja dogovora unutar Bosne i Hercegovine još nisu usvojeni, mahom su to zakonski prijedlozi. Smatram da sada, nakon općih izbora, nakon konstituiranja novih institucija, treba smjesta prionuti da se oni riješe i da Bosna i Hercegovina lovi korak s onima koji su ispred nje. Želimo im pomoći kao susjedi, prijatelji, partneri', rekao je na kraju razgovora za HRT Plenković.