Plenković: U mojoj politici nema ničeg lijevog! Floskule i nabacivanja ćemo sada čvršće i žešće razgrtati i unutar HDZ-a

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u petak je odbacio tumačenja da je HDZ pod njegovim vodstvom otišao previše "lijevo" te ustvrdio da je njegova Vlada odgovornom politikom osigurala političku stabilnost i gospodarski rast

"To je načelo kojeg se držimo i ostvarujemo ga s onima s kojima možemo pronaći zajedničke dodirne točke u programskom radu Vlade - mislim na parlamentarnu većinu - koje su dobre za naše građane. Bez parlamentarne većine nema ni realizacije ni jednog projekta, ne bi bilo zdravog gospodarskog rasta, vraćanja Hrvatske na investicijski kreditni rejting, apsorpcije EU fondova na razini od 83 posto, jačanja položaja branitelja, vojske, policije, ne bi bilo ulaganja u energetske i prometne projekte... sve to osigurava politička stabilnost”, rekao je.

Istaknuo je da je u mandatu njegove Vlade ostvaren gospodarski rast od 3 posto i to bez zaduživanja, da se potiče gospodarstvenike u Hrvatskoj da ulažu i da time generiraju rast i nova radna mjesta, da su rasle mirovine, plaće, donesene su mjere demografske revitalizacije, da se rješavaju problemi u socijalnoj skrbi i zdravstvu, kao i da je ojačan međunarodni položaj Hrvatske.

Istovremeno je HDZ, dodao je, stranka bez ikakvih kredita, obveza te je na vlasti u 50 posto jedinica lokalne i područne samouprave, 12 županija, ima većinu u Saboru i vodi Vladu.

Problem s "uvrijeđenom desnicom" uslijedio je nakon jedne kadrovske odluke

Na primjedbe oponenata da stranku vodi u krivom smjeru odgovara da je to njihovo mišljenje. "Htio bih čuti koji su elementi vrijednosnog ili programskog sustava HDZ-a koji su u krivom smjeru”, rekao je te dodao da bi volio čuti jedan konkretan primjer "što je to lijevo u odnosu na program HDZ-a i Vlade”.

Ponovno je odbacio tumačenja da je usvajanje Marakeškog sporazuma te Istanbulske konvencije "odlazak u lijevo” i ocijenio da je cijeli problem s desnicom koja je, kako je rekao "nešto uvrijeđena”, u tome što je umjesto Zlatka Hasanbegovića ministricom kulture postala Nina Obuljen Koržinek.

"Pogledajte je li itko išta rekao prije tog kadrovskog odabira i gledajte politiku nakon. To je bit. Dakle, nema ideologije, to je sve izmišljena priča, nataložena, koju je ubacio u eter netko drugi 2016., a nakon te kadrovske odluke preuzeli oni koji sada nama imputiraju da smo se udaljili. Nismo”, ocijenio je Plenković.

Podsjetio je da je usvajanje Istanbulske konvencije bilo i dijelom programa predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović 2014. godine te da je u programu HDZ-a bilo i prije nego je on postao predsjednik.

"Zašto tada bilo tko, tko je sjedio na stranačkim tijelima i usvajao taj program, nije digao ruku i rekao 'Ja se ne slažem, imam neki problem, to će nas odvesti u lijevo'. Nitko, ali baš nitko nije zucnuo o tome”, dodao je.

Prokomentirao je i kritike zbog koaliranja s HNS-om te rekao da je HNS narodnjačka, liberalna stranka te da tu suradnju treba "gledati programski”.

"Što je problem? Da li mogu u Njemačkoj surađivati CDU i CSU s liberalima. Pa valjda mogu. Jel' možemo mi - možemo . Pa s kim ćemo drugo? Tko ostaje? Jel' onda oni hoće da idemo s SDP-om? Dakle, nek' se malo odrede i preciziraju. Floskule i nabacivanja ćemo sada razgrtati i unutar HDZ-a malo čvršće, žešće, argumentiranije nego što smo to činili do sada, jer smo zaokupirani važnim temama a to je Vlada – upravljanje zemljom”, poručio je Plenković.

Podsjetio je da je do suradnje s HNS-om došlo nakon "najvećeg mogućeg nelojalnog poteza Mosta, kada su ljudi koji sjede u Vladi digli ruku da se kolegu izbaci iz Vlade".