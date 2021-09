Plenković na Global Citizenu: Hrvatska donira još 200.000 doza cjepiva siromašnim zemljama

Hrvatska će donirati dodatnih 200.000 doza cjepiva siromašnim zemljama putem mehanizma COVAX, objavio je premijer Andrej Plenković uključivši se video-porukom na koncert Global Citizen Live koji se u subotu održava u više svjetskih gradova

"Vođeni glavnim načelima čovječnosti, solidarnosti i suosjećanja, to je naš dodatni doprinos da se upotpuni slagalica globalnih donacija", poručio je Plenković.

"Zahvaljujemo Global Citizen Live na njegovim vrijednim incijativama uz potpunu podršku svim naporima da se do 2030. ukloni ekstremno siromaštvo i prevladaju posljedice pandemije covida-19", kazao je hrvatski premijer. Cjepivo protiv covida-19 se siromašnim zemljama trenutno šalje kroz inicijativu COVAX koju podržavaju Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetski savez za cjepiva i imunizaciju (GAVI). Putem COVAX-a je dosad u 139 siromašnih država poslano više od 230 milijuna doza cjepiva, što je daleko ispod određenog cilja od dvije milijarde doza do kraja 2021. godine.