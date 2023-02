Plenković: 'Mijenjamo zakon, curenje informacija iz spisa bit će kazneno djelo'

Nakon sjednice vrha HDZ-a u ponedjeljak, medijima se obratio predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković

Osvrnuo se i na ročište u Sisku vezano uz slučaj Danijela Bezuka koji je u listopadu 2022. iz automatske puške pucao na Banske dvore, te pritom ranio hrvatskog policajca. 'Izvijestio sam kolege i o raspravi na sudu u Sisku. Teroristički akt u listopadu 2020. godine, a potom direktne prijetnje upućene meni kao predsjedniku Vlade te dec facto priznanje ljudi u Bezukovom ozračju da je on tamo išao izvršiti teroristički napad s ciljem predsjednika Vlade. Taj slučaj je bitan zbog rašitenog govora mržnje koji kod labilnih ljudi dovodi i do takvih pokušaja kao što je bilo u listopadu 2020. godine', rekao je Plenković.

Premijer je rekao da su razgovarali i o drugim političkim temama, o prognozama Europske komisije prema kojima je rast u Hrvatskoj u 2022. bio 6,3 posto, a prognoze za 2023. govore o 1,2 posto. 'To je blagi optimizam na ranije projekcije', ustvrdio je Plenković.

Osvrnuo se na oporbu i prikupljanje potpisa za opoziv glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek. Kaže 'da ga nije impresioniralo to što oporba traži njezinu ostavku'. 'Oporbu mi nećemo podržati nikada jer ni oni nas ne podržavaju. To je sprega distributera pojedinih kaznenih predmeta s pojedinim oporbenim zastupnicima. Svaki dan kreiraju kaos. Podsjeća me na slovenski scenarij prije parlamentarnih izbora, tamo se ovo događalo slično. Pitanje je konteksta', rekao je premijer.

'Dali smo mišljenje na izvješće o radu DORH-a, ono ima niz opravdanih zamjerki na rad DORH-a sa sugestijama kako da se ono poboljša. To radimo kontinuirano, ono što je zakonito je dobro, ono što nije zakonito, nije dobro', rekao je premijer. 'Ovo se sve skupa pretvara u sport distribucije poruka iz pojedinih predmeta', dodao je Plenković koji smatra da se 'koriste neke poruke da se dovede u pitanje kredibilitet glavne državne odvjetnice'. 'Imamo oporbu koja radi enorman pritisak na DORH. Oni nalažu DORH-u koga bi trebali pozivati, to je pritisak na neovisno pravosudno tijelo. Mi niti imamo saznanja, niti koga zovu na sazivanja', ustvrdio je premijer.

Na pitanje je li državna odvjetnica Hrvoj-Šipek lagala, Plenković kaže da je ona odgovorila na sva pitanja. Na pitanje je li pogriješila kada nije obavijestila OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) što se događalo, Plenković je poručio 'da se novinari moraju bolje raspitati'. 'Ja nemam nikakvih saznanja o tome tko, kome, kada, što komunicira', dodao je.

Premijer je najavio je da će se promijeniti Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon kako se ne bi događalo da informacije iz spisa izlaze van. 'Ovakve stvari da nam stvari iz ispisa čine političke probleme i cure, to se neće dogoditi, jer će to biti kazneno djelo', najavio je Plenković. Na pitanje o razgovoru Josipe Rimac i Plenkovića, premijer je odgovorio da ju je u razgovoru uputio na nadležne ministre.