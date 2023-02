Pernar podiže kaznenu prijavu protiv pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, posvojitelja i sudaca

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić najavila kako će kazneno prijaviti bivšeg zastupnika Živog zida Ivana Pernara zbog prijave zambijskoj policiji u slučaju Hrvata koji su osumnjičeni za trgovanje djecom, među kojima je i transrodna osoba. Oglasio se i Pernar koji je otišao u Beogradu u veleposlanstvo DR Konga te najavio da će 'uzvratiti istom mjerom'

U ponedjeljak je Pernar na svojoj stranici na Facebooku napisao da će 'odgovoriti na neviđen medijski pritisak još jače nego dosad te podići kaznenu prijavu protiv svih posvajatelja iz DR Konga (nepoznatih počinitelja) zbog sumnje da su na sudovima predavali krivotvorene dokumente o posvajanju'.



'Nakon kaznene prijave koju je protiv mene najavila ravnopraviteljica za ravnopravnost spolova odlučio sam otići do ambasade DR Konga u Beogradu kako bi istjerao pravdu do kraja jer je istina jedino oružje koje imam, za razliku od onih koji me progone te na raspolaganju imaju golemu količinu novca, politički utjecaj, medije, pa čak i neke institucije', napisao je bivši saborski zastupnik, te najavio da će kazneno prijaviti pravobraniteljicu Ljubičić i sve suce koji su donosili rješenja o posvajanju.