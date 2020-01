'Plenković je predsjedanje EU-om predstavio kao uspjeh, a to je kao kad ja dođem na red da čistim snijeg jer je takav raspored'

SDP-ov eurozastupnik Predrag Fred Matić komentirao je izlaganje premijera Andreja Plenkovića u Europskom parlamentu

'Jučer je bilo interesantno, lijepo je bilo i Plenković je predstavio prioritete našeg predsjedanja u šest mjeseci. Bilo je nekakvih nepristojnih tonova, ja se nisam javio za riječ. Plenković je to predstavio kao neki veliki uspjeh naše države, a to bi se moglo usporediti kao što sam i ja kod kuće na popisu za čišćenje snijega na svom ulazu pa prema tome dođem i ja na red da čistim snijeg, jer je to jednostavno takav raspored. Zato se nisam htio javiti, nešto posebno pohvalno nisam mogao reći na tu temu, a nešto loše nisam htio, jer opanjkavati svoju zemlju i svoga predsjednika Vlade u inozemstvu u najmanju ruku nije pristojno, zato sam se suzdržao od toga', rekao je Matić za N1.