Milanović: Ako budem izabran, bit ću prijatelj premijeru, bolje od Škore i Grabar-Kitarović znam kako funkcionira

SDP-ov kandidat za predsjednika države Zoran Milanović rekao je u petak u Tinjanu da će, ako bude izabran za predsjednika, premijeru Plenkoviću biti prijatelj, a "ne perfidan jer zna bolje od Škore i Grabar-Kitarović kako on funkcionira". "Hoće li to biti ljudima dovoljan razlog da me izaberu, ostaje da se vidi. Ja ću se boriti i dokazivati, imam veliko iskustvo, dobre namjere, te imam potrebu da doprinesem boljitku zemlje", poručio je Zoran Milanović.

Prilikom posjeta 13. sajmu pršuta novinarima je izjavio kako je potpora IDS-a njegovoj kandidaturi iznimno važna te da je ta priča o odnosima s IDS-om odavno apsolvirana. "Realno gledajući, bilo je nesporazuma s meni bliskim ljudima u Istri, ali nisam se nikad ni s kim u životu posvadio toliko da ne bih razgovarao. S IDS-om je sve bilo u najboljem redu, ja sam se 2016. godine izmaknuo iz politike, premda me IDS i tada podržao za premijera. U međuvremenu nisam ništa radio u politici da bi se nešto promijenilo na bolje ili na gore. Ta priča s IDS-om je odavno apsolvirana i već danas ću se sastati s čelnicima te stranke", rekao je Milanović i dodao kako između IDS-a i HDZ-a uvijek bira IDS.

"IDS-ova potpora mojoj kandidaturi meni je jako važna, ovdje zbrajam prijatelje, a drugdje izbjegavam neprijatelje i radim na tome da ih bude što manje. Nažalost, ne možeš biti bez neprijatelja u politici ako imaš bilo kakvu konfiguraciju ili karakter, odnosno ako nisi mrtvo puhalo, čovjek bez sadržaja i bilo kakve supstance. Ako nisi takav, onda moraš imati ljude koji te ne vole", rekao je Zoran Milanović. Govoreći o pozivu na debatu koji je uputio aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, istaknuo je kako se ona očito boji toga. "Ja sam običan građanin, dok je ona tehnička predsjednica, i ponosan sam na to što sam običan građanin. Nisam ponikao iz ničijeg kabineta, nisam dodavao papire Sanaderu, niti Račanu, ja sam svoj čovjek. Bio sam predsjednik Vlade i velike stranke i kandidat sam za predsjednika uz podršku SDP-a, HSS-a, IS-a i drugih stranaka. Ta podrška mi puno znači", rekao je Milanović i dodao kako ne voli upotrebljavati riječ sučeljavanje nego debatu jer, kako je rekao, "sučeljavanje ima dosta goveđih konotacija, debata je razgovor, a sučeljavaju se goveda".