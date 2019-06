Plenković: Marija je mlada i u punoj snazi, nije bilo razloga da se ne kandidira

U povodu izbora potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe, premijer Andrej Plenković i šefica diplomacije obraćaju se javnosti. 'Odluku o kandidaturi donijeli smo kada smo shvatili da je ovo izvrsna prilika za Hrvatsku. Smatrali smo da je Marija sa svojim političkim profilom i profesionalnim angažmanom, kao poliglot, još uvijek u punoj snazi i mlada i da nema teme koju ona nije prošla kao saborska zastupnica, članica u izaslanstvu pri Vijeću Europe, kroz pregovore o članstvu u EU', rekao je Plenković

'Zajednički smo intenzivno radili i lobirali za njen uspjeh. Ključni trenutak glasovanja govori o ogomnom povjerenju kojeg je nova glavna tajnica dobila od zastupnika u Parlamentarnoj skupštini. Takvo povjerenje obvezuje. Mandat počinje ove jeseni i predstavlja veliki profesionalni, politički i svaki drugi izazov, ali Hrvatsku pozicionira na stupanj na kojem još nismo bili. Ovo nije neka kvota koja ide Hrvatskoj po nekom ključu, ovo je demokratski proces odabira prvog čovjeka tako važne organizacije', rekao je Plenković, dodajući da su svi jako ponosni i sretni tim uspjehom čiji je značaj toliki da ga možda još svi nismo ni svjesni.

Marija Pejčinović Burić zahvalila je Plenkoviću na inicijativi, povjerenju i nominaciji.

'Nakon šest mjeseci, možemo reći da je to povjerenje bilo dobro usmjereno. Put do jučerašnjeg glasovanja bio je kompliciran, a do 18.45 sati jučer, osim osjećaja da smo blizu i da će biti tijesno, nisam znala što će biti. Kad smo saznali, prolomio se urnebesni izraz zadovoljstva svih nas koji smo bili tamo. Nevjerojatno je da su u jednoj utakmici, vođenoj po najboljem fair playu, za moju kandidaturu bile tako velike brojke. Mislim da su tu učinjena dva važna iskoraka: prvi put od 1949. godine bira se osoba iz srednje i istočne Europe. Trebali ste vidjeti koliko su svi koji dolaze iz našeg dijela 'nove' Europe bili sretni i zadovoljni. Drugi važan korak, koji isto nije bio jednostavan: do sada je samo jedna žena prije mene bila na čelu Vijeća Europe', kazala je Pejčinović Burić. Činjenica da su se mnoge žene angažirale oko njezine kandidature daje joj odgovornost da joj kao jedan od prioriteta bude ravnopravnost žena.