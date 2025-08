Medved najavio izgradnju novih objekata za branitelje; evo kako će funkcionirati

'Uz dosad realizirane programe uspostave veteranskih centara u Šibeniku, Petrinji, Sinju i Daruvaru, započinjemo novu granu potpore hrvatskim braniteljima, a to je ustanova za trajni boravak branitelja', kazao je. Pojasnio je kako je prvo trebalo stvoriti zakonski temelj za taj projekt te osigurati financijska sredstva.

'Tu ćemo za 12 mjeseci izgraditi prvu takvu ustanovu, gdje će branitelji koji su u potrebi i ne mogu sami brinuti o sebi, imati odgovarajući smještaj', nastavio je. Istaknuo je kako je to samo jedan od objekata te je najavio gradnju istih objekata u Slunju, Imotskom, Slavonskom Brodu i Vukovaru. 'U konačnici nam je cilj premrežiti cijelu Republiku Hrvatsku', najavio je.

'Odgovor na to pitanje je slika kojoj smo svjedočili na mimohodu u Zagrebu gdje smo mogli vidjeti u kojoj mjeri mladi vole HV i svjesni su koji su to temelji slobode naše domovine. Vidjeli smo u kojoj mjeri poštuju branitelje', rekao je. 'To je trajna aktivnost i nešto što se očekuje od svih nas, koji imamo mandat i odgovornost, kao i od udruga, medija i cjelokupne javnosti', ustvrdio je ministar Medved.