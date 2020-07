Petrov: Odluka DIP-a o onemogućavanju prava glasa brutalno sramotna

Čelnik i nositelj liste Mosta u 10. izbornoj jedinici Božo Petrov nazvao je u petak brutalno sramotnom odluku Državnog izbornog povjerenstva da ikome onemogući ustavno pravo glasa

Petrov, koji je bio u Dubrovniku s kandidatima Mosta na listi za 10. izbornu jedinicu, poručio je kako HDZ i SDP nisu poštovali zakone kad su bili na vlasti, ali da nije mogao vjerovati da će se ukidati Ustav RH.

"Za mene je to mračno doba demokracije. Posebno kad vam kažu da neće moći glasovati onaj tko bude imao temperaturu višu od 37,2. Poručujem im da to ne mora biti simptom samo koronavirusa, već niza drugih poremećaja i bolesti fizičkog sustava. Ljudi će im to vratiti milo za drago", rekao je Petrov.