Pet godina od nesreće suđenje je bilo na samom kraju, a onda su sve vratili na početak; supruga stradalog: Pravosuđe ubija obitelji poginulih!

Te kobne noći prije više od pet godina u Adamićevoj ulici u centru Rijeke Aleksandar Cupać automobilom je na mjestu usmrtio pješake Darija Krbavca, pred očima njegova 18-godišnjeg sina, i Darka Bunozu. Vozač je prošao kroz crveno, imao je alkohola i kokaina u krvi, vozio je 95 kilometara na sat te pobjegao s mjesta nesreće. Suđenje je počelo 2016. i bilo u samoj završnoj fazi - ispitani su svjedoci, izvršena vještačenja, pa čak i rekonstrukcija nesreće - no onda se dogodio splet okolnosti zbog kojeg nam se supruga poginulog, Davorka Krbavac, obratila za pomoć. 'Aleksandar Cupać pregazio je i ubio dva nedužna čovjeka, a hrvatsko pravosuđe njihove obitelji!' stoji u njezinu mailu koji je pristigao u redakciju tportala

'Trebala je biti održana još jedna rasprava te donesena nepravomoćna presuda', kaže nam Jelušić. No sve se primijenilo 4. siječnja, kada je izmijenjen Kazneni zakon. Po novom, za takva kaznena djela (članak 227., stavak 4.) povisila se najviša zapriječena kazna, i to na 15 godina. Takve predmete s općinskih automatski se prebacuje na županijske sudove. Tako je bilo i s ovim suđenjem, a koje je na Općinskom sudu u Rijeci došlo do završne faze.

'Razumijem to da okrivljeni ima pravo na obranu i ne pokušavam mu uskratiti njegova prava, ali i mi kao obitelj koja je doživjela tešku životnu tragediju (mlađi sin koji je imao 18 godina u trenutku nesreće bio je s ocem) imamo pravo na suđenje u razumnom roku. Nakon pet godina očekujemo to da sud ima minimum poštovanja prema poginulima i njihovim obiteljima i konačno kazni počinitelja, a koji je izjavio da se ne osjeća krivim, što dodatno iritira. Naši životi ne mogu krenuti dalje dok krivac ne bude kažnjen. Aleksandar Cupać pregazio je i ubio dva nedužna čovjeka, a hrvatsko pravosuđe njihove obitelji!' ogorčena je Davorka Krbavac.

Dodaje kako se čeka da Županijski sud u Rijeci odluči o žalbi odvjetnika optuženog o toj promjeni nadležnosti, no smatra da su o tome mogli odavno odlučiti jer je stav Vrhovnog suda jasan: to spada u nadležnost Županijskog suda.

Suđenje, dakle, počinje ispočetka. A što je s iskazima svjedoka, vještačenjima, rekonstrukcijom, pitamo ga. 'Tužitelj, tj. mi kao oštećeni možemo predložiti da se samo pročitaju svi iskazi svjedoka. Obrana se s time može i ne mora složiti… Ako se ne slože, sud mora ponovno provući sve personalne dokaze. Pozvati svjedoka, nazovimo ga Ivica, i pitati ga ostaje li pri onome što je rekao. No moguće je da tog Ivicu sud neće naći na njegovoj adresi, pa se sve dodatno produljuje. Isto je i s vještacima. Oni se pozovu i kažu jesu li suglasni s ranijim nalazom', objašnjava odvjetnik.

'Novo suđenje tako bi moglo trajati još dvije godine, ali i ne mora'

Novo suđenje tako bi moglo trajati još dvije godine, ali i ne mora. 'U tehničkom smislu, kad se kaže da suđenje kreće ispočetka, to može biti strašno. Ima bržih i sporijih sudaca, boljih ili lošijih te sve ovisi o tome do koga će doći predmet. Po meni, realno, to se može riješiti do prvostupanjske presude u šest mjeseci. Ali i ne mora', dodaje Jelušić. Kaže da je i suđenje na Općinskom sudu u Rijeci na početku bilo sporo.