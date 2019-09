Ministar pravosuđa o uhićenju zagrebačkog tužitelja: 'To je vrlo loša vijest'

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković danas je u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao nedavno uhićenje zagrebačkog tužitelja, kojeg se sumnjiči za primanje mita

'U svakom slučaju, to je jedna loša i neugodna vijest, da se takvo nešto u sustavu događa. Međutim, s druge strane, dobro je da sustav reagira i takve stvari se prepoznaju pa se procesuiraju. Tako će biti i ovdje pa ćemo na koncu vidjeti kad se provedu svi potrebni postupci istrage, utvrde činjenice i vidi kojim se dokazima raspolaže pa ćemo vidjeti kako je. U svakom slučaju, ovo je vrlo loša vijest, ona se reflektira i na povjerenje građana i sve to skupa ne zvuči dobro. Vjerujem da će državna tijela utvrditi sve što je relevantno i da će to biti riješeno u jednom brzom postupku', rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u Dnevniku Nove TV o slučaju.



Komentirao je i nisko povjerenje javnosti u pravosuđe.

'(N)a pravosuđu je da iz godine u godinu treba postizati bolje rezultate i samim tim doći će i povjerenje. Gledajući, zapravo, rezultate kakogod gledali na pravosuđe u ovom trenutku, bit će to izvješće i pred Hrvatskim saborom. Imamo najmanji broj neriješenih predmeta, predmeti se najbrže rješavaju, samo Državno odvjetništvo zadržava dobru statistiku, ali sve to bude na neki način zamračeno ovakvom lošom viješću i jednom ili dvije loše presude', poručio je.