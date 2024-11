Pazite kako izgleda i što sve može nova kamuflaža za ruske oklopnjake

Nakidka je zamišljena za eliminiranje upotrebe precizno navođenog oružja, a prema moskovskom Znanstveno-istraživačkom institutu za čelik (NII Stali), koji je proizveo kamuflažni sustav, riječ je o kompletu za smanjenje vidljivosti u toplinskom i radarskom spektru. Sustav, naime, smanjuje izglede detekcije danju i noću putem televizijskih sustava za 30 posto te pomoću infracrvenih tražilica dva do tri puta, a radara za čak šest puta.

Uz to, Nakidka preklapa i smanjuje termalni radarski potpis na pozadinsku razinu objekta, učinkovita je u optičkim, infracrvenim i radarskim valnim pojasevima do 12 centimetra, a istovremeno smanjuje radarski poprečni presjek za 10 decibela po četvornom centimetru. 'Plašt' teži dva kilograma po kvadratnom metru i može se postaviti za 0,4 do jedan radni sat po kvadratnom metru.

Proizvođač ističe i da je Nakidka sposobna izdržati borbene uvjete, poput pogodaka iz pješačkog naoružanja, kao i napade napalmom. Također se navodi da ima dug životni vijek bez potrebe za dodatnim održavanjem. Budući da bi postavljanje dodatnog oklopnog kaveza poništilo njena kamuflažna svojstva, NII Stali ponudio je posebne gumene bočne zaslone koji pristaju preko zaštite u obliku kaveza i dodatno smanjuju vidljivost vozila.