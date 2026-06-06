POZIV NA MIR I DIJALOG

Papa se u Španjolskoj susreo s beskućnicima i migrantima, pa poslao poruku Trumpu

B. S. / Hina

06.06.2026 u 22:18

tportal
Izvor: EPA / Autor: Rodrigo Jimenez
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Papa Lav XIV. u subotu je na početku svog putovanja u Španjolsku uputio poziv na mir i dijalog pohvalivši zemlju domaćina zbog njenog suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima.

Na sastanku s predstavnicima države, civilnog društva i stranih diplomata u Madridu, Papa je izrazio žaljenje zbog činjenice da „poruka mira, u ovim vremenima, nažalost nekima zvuči naivno, a drugima provokativno“.

Njegove riječi neki bi mogli shvatiti kao referencu na prepirku u svibnju kada je američki predsjednik Donald Trump bijesno odgovorio na Papinu kritiku rata protiv Irana, navodi agencija Dpa.

Papa Lav zahvalio je Španjolskoj, čija je ljevičarska vlada također izazvala Trumpov gnjev, na njezinoj „predanosti međunarodnom pravu i multilateralizmu“.

Umjesto „razdornih i polarizirajućih“ izjava o svijetu, rekao je, moramo prijeći s „beskorisnih pojednostavljenja na plodonosno priznanje njegove složenosti“.

Papa Lav u Španjolskoj
  • Papa Lav u Španjolskoj
  • Papa Lav u Španjolskoj
  • Papa Lav u Španjolskoj
  • Papa Lav u Španjolskoj
  • Papa Lav u Španjolskoj
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Papa Lav u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN

Sto tisuća ljudi na bdijenju

Na početku svog šestodnevnog posjeta Lava su dočekali kralj Felipe VI. i kraljica Letizia, a ulicama Madrida brojni su Španjolci pozdravili Papu koji se kretao u otvorenom papamobilu.

U subotu navečer Papa je sudjelovao u proslavi s mladima iz cijele Španjolske na madridskom trgu Plaza de Lima.

Procjenjuje se da više od 100.000 ljudi prisustvuje molitvenom bdijenju, tijekom kojeg će vjernici moliti psalme, održavati biblijska čitanja i čitati druge duhovne tekstove.

Dok je letio u Madrid Papa je još jednom pozvao na prekid rata Moskve protiv Ukrajine.

Zaista moramo inzistirati na prekidu nasilja“, rekao je Leo, prema talijanskoj novinskoj agenciji ANSA. „Situacija je sve gora i gora. Prošle su već četiri i pol godine. Mora se pronaći rješenje.“

Bdijenje u Madridu
Bdijenje u Madridu Izvor: EPA / Autor: MARCOS VILLAOSLADA

Susret s beskućnicima i migrantima

Tijekom poslijepodneva Lav je posjetio sklonište za beskućnike gdje je čuo priče migranata kojima je država pomogla da se smjeste kada su prvi put stigli u Madrid.

U oštroj suprotnosti s mnogim vodećim zapadnim silama, a ne samo s Trumpovim SAD-om, vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza otvorila je program masovne amnestije, omogućujući za procijenjeno 500.000 imigranata da podnesu zahtjev za legalni status.

Očekuje se da će stotine tisuća ljudi prisustvovati planiranim događajima na otvorenom tijekom Papine turneje, pod sloganom "Podignite oči".

Daljnji važni događaji uključuju blagoslov Isusovog tornja u bazilici Sagrada Família u Barceloni u srijedu, uz 100. obljetnicu smrti arhitekta Antonija Gaudíja, i dva susreta na Kanarskim otocima s migrantima iz Afrike.

Vatikan je također najavio da će se Papa sastati sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u katoličkim institucijama, u skladu s pozivima udruga žrtava. Lav je opisao skandale zlostavljanja kao "otvorenu ranu" za Katoličku crkvu.

Ovo je prvi posjet nekoj velikoj europskoj zemlji izvan Italije Pape, rođenog u SAD-u, koji je na čelu Katoličke crkve od svibnja prošle godine.

Katolička crkva u Španjolskoj nada se da će posjet potaknuti više ljudi da se vrate vjeri. Dok se 1970-ih gotovo 100 posto Španjolaca izjašnjavalo kao katolici, danas ta brojka iznosi nešto više od polovice.

S druge strane istraživanje Fundacion SM iz 2025. pokazalo je porast interesa mladih ljudi za katoličanstvo u Španjolskoj pa se njih 28,8 posto 2025. izjasnilo kao prakticirajući katolici u usporedbi sa 17,6 posto u 2020. godini, navodi Reuters.

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