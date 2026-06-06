Papa se u Španjolskoj susreo s beskućnicima i migrantima, pa poslao poruku Trumpu

Papa Lav XIV. u subotu je na početku svog putovanja u Španjolsku uputio poziv na mir i dijalog pohvalivši zemlju domaćina zbog njenog suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima.

Na sastanku s predstavnicima države, civilnog društva i stranih diplomata u Madridu, Papa je izrazio žaljenje zbog činjenice da „poruka mira, u ovim vremenima, nažalost nekima zvuči naivno, a drugima provokativno“. Njegove riječi neki bi mogli shvatiti kao referencu na prepirku u svibnju kada je američki predsjednik Donald Trump bijesno odgovorio na Papinu kritiku rata protiv Irana, navodi agencija Dpa. Papa Lav zahvalio je Španjolskoj, čija je ljevičarska vlada također izazvala Trumpov gnjev, na njezinoj „predanosti međunarodnom pravu i multilateralizmu“. Umjesto „razdornih i polarizirajućih“ izjava o svijetu, rekao je, moramo prijeći s „beskorisnih pojednostavljenja na plodonosno priznanje njegove složenosti“.

Papa Lav u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN







+3 Papa Lav u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN

Sto tisuća ljudi na bdijenju Na početku svog šestodnevnog posjeta Lava su dočekali kralj Felipe VI. i kraljica Letizia, a ulicama Madrida brojni su Španjolci pozdravili Papu koji se kretao u otvorenom papamobilu. U subotu navečer Papa je sudjelovao u proslavi s mladima iz cijele Španjolske na madridskom trgu Plaza de Lima. Procjenjuje se da više od 100.000 ljudi prisustvuje molitvenom bdijenju, tijekom kojeg će vjernici moliti psalme, održavati biblijska čitanja i čitati druge duhovne tekstove. Dok je letio u Madrid Papa je još jednom pozvao na prekid rata Moskve protiv Ukrajine. Zaista moramo inzistirati na prekidu nasilja“, rekao je Leo, prema talijanskoj novinskoj agenciji ANSA. „Situacija je sve gora i gora. Prošle su već četiri i pol godine. Mora se pronaći rješenje.“