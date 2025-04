Pao dogovor o novoj njemačkoj Vladi, otkriveni i detalji

„Njemačka dobiva učinkovitu i snažnu vladu, to je poruka našim europskim partnerima. Europa se može pouzdati u Njemačku“, rekao je Merz nakon završetka koalicijskih pregovora demokršćanske Unije CDU/CSU i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).

Merz je pohvalio brze i skladne pregovore s SPD-om i zaključio kako je to važan temelj za buduću suradnju. „Zajednički smo došli do ovog dogovora i mislim da je to dobar temelj za rad vlade u sljedećem izbornom razdoblju“, rekao je Merz.

On je izrazio uvjerenje da će nova vlada s radom početi „najkasnije početkom svibnja“.