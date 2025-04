Ukrajinskoj vojsci prodavala 'zlatna jaja': Tko je žena koja je kupovala hotele po Hrvatskoj

O Tetjani Glinjani je 24sata pisao lani. Naveli su kako je Tetjana ukrajinska poduzetnica koja već neko vrijeme živi u Hrvatskoj i investira milijunske svote. Ona je 2024. u Brelima je prijavila policiji nestanak pune torbe novca s 20.000 eura i još nekim dragocjenostima. Cijeli slučaj je istraživala policija.

Ukrajinka je inače poznata po dugogodišnjoj prodaju prehrambenih proizvoda ukrajinskoj vojsci po iznimno visokim cijenama, zbog čega je meta kritika u domovini. Primjerice, njezine su tvrtke prodavale vojsci jaja za 0,41 eura komad u vrijeme dok je cijena jaja bila nekoliko puta manja.

Kako su pisali ukrajinski mediji, u ugovoru iz 2023. obična heljda koštala je ukrajinsku vojsku na veliko 1,59 eura po kilogramu, a prema tamošnjem Državnom odboru za statistiku maloprodajne cijene heljde u tom razdoblju bile su jedan i po do dva puta manje. U srpnju je heljda već koštala 1,15 eura, a do kraja godine cijena je pala na 0,77 eura. Profit tvrtki vezanih uz Glinjanu bio je enorman. Glinjana ima prebivalište u Brelima, u velikoj kući od 1500 kvadrata s još oko 1500 kvadrata dvorišta odmah uz more, ima i OIB što sugerira da najvjerojatnije ima i naše državljanstvo, pisao je Večernji list.

Upravo pred tom kućom u Brelima ostavila je torbu s velikom količinom novca i torba je, kako je rekla polciiji, jednostavno nestala. Slučaj se vodi kao utaja.

Nešto ranije, Slobodna Dalmacija pisala je o čudnim investicijama Tetjane Glinjane u Splitu. Tamo je najprije kupila tri hotela: Mirari s 18 soba i bazenom na krovu, Oru s 24 sobe i kongresnim centrom za 50 osoba te Luxe 30 soba, SPA centrom i konferencijskom dvoranom. Četiri mjeseca kasnije ih je, čini se, prodala. Novi vlasnik je tad postao Dijan Jahjefendić, inače bivši suprug Ane Gruice, kasnije i vlasnik Dijan Gyma.

Glinjana je, piše Slobodna Dalmacija, 2015. bila optužena za podmićivanje pukovnika nacionalne garde da bi joj namjestio natječaj za nabavu hrane vojsci. U tom postupku je uvjetno osuđen njen zet Ruslan Bereziuk, čija supruga ima stan na splitskome Žnjanu.