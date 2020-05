Saborski zastupnici u petak su raspravili prijedlog o raspuštanju Hrvatskog sabora kojim se ovaj saziv raspušta u ponedjeljak 18. svibnja kako bi se omogućilo raspisivanje parlamentarnih izbora, u skladu s Ustavom i Zakonom o izboru zastupnika Hrvatskog sabora

To je normalna i demokratska procedura u parlamentarnim demokracijama istaknuo je Bačić ocijenivši kako su u protekle tri i pol godine mandata aktualne Vlade ostvareni svi postavljeni ciljevi i prioriteti.

Osigurana je politička stabilnost i preduvjeti za gospodarski rast, povećane su plaće u državnom i javnom sektoru, minimalna plaća i mirovine i zaposlenost te smanjena neporezna davanja. Primjereno je odgovoreno i na pandemiju koronavirusa, isplaćene su potpore za očuvanje radnih mjesta, naglasio je Bačić dodavši kako Vlada ima zaokruženu politiku za izlazak iz krize i očekuje se gospodarski rast između 6 i 7 posto BDP-a.

Na temelju ostvarenih rezultata tražit ćemo povjerenje građana za novi mandat i očekujemo provedbu izbora uz odgovorno ponašanje građana i da će buduća vlada ostvariti legitimitet kako bi provela reformske mjere koje će omogućiti bolji život hrvatskih građana, poručio je Bačić.

Arsen Bauk (Klub SDP-a) pozdravio je odluku vladajućih da skrate svoj mandat za 5 mjeseci i "žetončićima". Izbora se ne bojimo nego im se radujemo, iako odluka da se na njih uskoro ide pokazuje kako imamo drugačije kriterije od drugih država koje su ih odgodile zbog pandemije koronavirusa. Taj teret ne želimo podijeliti s vladajućima koji zbore mogu raspisati i bez nas, rekao je. Osobno preferira kraj lipnja ili početak srpnja za održavanje izbora, dodao je.

Bauk je ocijenio da vladajući nisu ostvarili mnoga obećanja, jedno od njih je otkup INA-e od MOL-a, ali najveće je, smatra, nedonošenje zakona o obnovi Zagreba nakon potresa. Nismo sretni zbog toga, ali ćemo na to podsjećati građane u predizbornoj kampanji, najavio je. Neka pobijedi bolji, vjerujem da ćemo to biti mi (SDP), poručio je Bauk.

Milorad Batinić (Klub HNS-a) najavi je da HNS na izbore izlazi samostalno kao jedini predstavnik građansko-liberalne opcije.

Bili smo korektan partner i korektiv vlasti, HNS vuče naprijed i ne bavi se prošlošću, poručio je dodavši kako očekuje da će novi saborski saziv donijeti odgovorne i kvalitetne odluke i nastaviti reformske procese koji su zastali zbog pandemije koronavirusa. Odbacio je optužbe za prijevaru birača.

Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti) izrazio je zadovoljstvo što će se raspuštanjem Sabora završiti, kako je ustvrdio, 'vlast hrvatsko srpske trgovačke koalicije'. Dodao je kako će se potruditi da zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac (SDSS) neće moći trgovati mandatom koji je nepravedno stekao.

Napomenuo je kako nema ništa protiv Srba i da su neki Srbi i njegovi prijatelji. Podsjetio je kako je HDZ podržao istanbulskom konvenciju i marakeški sporazum. Smatra da je premijer Andrej Plenković radio po svome ne slušajući narod. U odnosu na ZERP nema razlike između HDZ-a i SDP-a, ustvrdio je Zekanović.

Kaže i da je EU Hrvatskoj u krizi pomogla s nula kuna, i da je ta brojka egzaktna i okrugla. Prema njegovim zamjedbama, mjere za suzbijanje koronakrize počele su nakon završetka unutarstranačkih izbora, a ukidaju se prije parlamentarnih.

Nikola Grmoja (Klub Mosta) govoreći o suradnji HDZ-a i HNS-a rekao je kako je to bila 'sramotna trgovina mandatima u Saboru', ustvrdivši da je Most podigao etičke standarde u politici. Miro Bulj (Most) najavio je daljnju borbu za malog čovjeka, optuživši vladajuće da su uništili hrvatskog seljaka i ribara i nisu dopustili osudu ratnih zločina.

Branko Hrg (Klub HDS, HSLS, HDSSB) upozorio je kako je Hrvatski sabor najnepopularnije političko tijelo u Hrvatskoj, a odgovornost za to snosi pozicija i oporba. Volio bih da se idući saziv više bavi životnim problemima građana, dodao je.

Milorad Pupovac (SDSS) smatra kako je sada dobro vrijeme za održavanje parlamentarnih izbora, jer je smanjen rizik zaraze koronavirusom za građane. Smatra da postoji problem nefunkcioniranja pravosuđa, ustvrdivši kako je država nefunkcionalna, a da je sadašnja ekonomska politika neodrživa i da nam je potrebna održiva ekonomija.

Sjednica Hrvatskog sabora se nastavlja u ponedjeljak 18. svibnja.