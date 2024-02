Otkriveno kako kanabis povećava apetit i zašto to znanje može biti korisno

Pušenje marihuane pospješuje apetit, to je dobro poznata činjenica. No novo istraživanje iz Sjedinjenih Država pokazalo je kako se taj proces odvija i zašto to znanje može biti korisno.

Istraživači sa Sveučilišta Washington State izložili su štakore i miševe parama kanabisa kako bi stimulirali određene regije mozga povezane s apetitom. Zatim su promatrali ponašanje glodavaca u prehrani, primjerice koliko često jedu, piše Deutsche Welle.