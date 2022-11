Otkrivena velika porezna prijevara u EU-u; šteta je veća od 2 milijarde eura

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) izvijestio je u utorak da su razotkrili vrlo složenu shemu prijevare u vezi s PDV-om koja se temelji na prodaji popularne elektroničke robe, a kojom je pričinjena šteta od nevjerojatnih preko dvije milijarde i 200 milijuna eura

Akcija nazvana 'Operacija Admiral' u kojoj su sudjelovale agencije za provođenje zakona 14 država članica EU-a provedena je u Belgiji, Cipru, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj i Španjolskoj, a već prije tijekom listopada provedene su pretrage u Češkoj, Mađarskoj, Italiji, Nizozemskoj, Slovačkoj i Švedskoj, piše Slobodna Dalmacija.

'Bez EPPO-a, za pripremu ovakve operacije bile bi potrebne godine, ili što je vjerojatnije, nikad se ne bi dogodila. Kada je riječ o prijevarama u vezi s PDV-om, iz nacionalne perspektive, štete se mogu procijeniti kao relativno male ili nepostojeće ili čak ostati neotkrivene. No, treba gledati širu sliku, a EPPO-u je trebalo manje od 18 mjeseci od početnog izvješća o zločinu do otkrivanja cijele mreže organiziranih kriminalnih skupina, odgovornih za nevjerojatne gubitke od 2,2 milijarde eura poreznim obveznicima EU-a. Vjerujem da je ovo do sada najveća europska prijevara s PDV-om', kazala je Laura Kövesi, europska javna tužiteljica.