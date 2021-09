Otežan pristup stranici za samopopisivanje; sporo se učitava te povremeno pada i dolazi do prekida

Nekoliko sati prije ponoći kada istječe rok za prvu fazu popisivanja stanovništva u kojoj se građani mogu samopopisati putem Interneta, pristup toj stranici je otežan, Državni zavod za statistiku za sada se ne oglašava, a za pretpostaviti je da je razlog navala velikog broja građana

Stranica je bila nedostupna od oko 20 sati, besplatni info telefon za korisničku podršku je zauzet, a od 21 sat stranici se ipak može pristupiti, no sporo se učitava te povremeno pada i dolazi do prekida. Inače, po podacima Državnog zavoda za statistiku, do nedjelje u 15 sati uspješno je popisano više od 1.326.000 građana. Prema podacima o broju popisanih osoba u fazi samopopisivanja na portalu e-Građani, od ukupnog broja samopopisanih osoba, najveći broj, ukupno 403.183 građana tim se putem popisalo u Gradu Zagrebu.